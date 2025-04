Der Sportwagenhersteller Porsche plant, mit einem umfassenden und kostspieligen Maßnahmenpaket auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zu reagieren. Die VW-Tochter aus Stuttgart investiert in diesem Jahr erhebliche Summen, um die Entwicklung neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybridantrieben voranzutreiben. Darüber hinaus soll das Angebot an Sonder- und Exklusivausstattungen erweitert werden, um die Marke weiterhin attraktiv für anspruchsvolle Kunden zu gestalten.

>>> Machtwechsel bei Porsche: Bereitet Oliver Blume seinen Abschied von Porsche vor?

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume nimmt für dieses ambitionierte Programm bewusst eine deutliche Reduzierung der operativen Marge in Kauf. Diese Entscheidung wurde am Donnerstagabend überraschend von der Porsche AG bekannt gegeben. Bereits im vergangenen Jahr geriet das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen spürbar unter Druck, was auf eine Kombination aus Marktherausforderungen und internen Umstrukturierungen zurückzuführen ist. Dennoch stellt das Management eine stabile Dividende in Aussicht, um das Vertrauen der Aktionäre zu bewahren.