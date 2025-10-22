Vergangene Woche ergriff die niederländische Regierung eine Maßnahme, wie sie Europa in dieser Form noch nicht gesehen hat: Sie entzog dem chinesischen Eigentümer des Chipkonzerns Nexperia die Kontrolle über das Unternehmen – und übertrug sie einem gerichtlich eingesetzten Treuhänder. Die Begründung: wirtschaftliche Sicherheitsrisiken für Europa und massive Mängel in der Unternehmensführung.

Für Volkswagen, BMW und Mercedes kommt dieser Eingriff zur Unzeit. Denn was bislang wie ein juristischer Konflikt zwischen Amsterdam und Peking wirkte, hat das Potenzial, die Produktionslinien in Wolfsburg, München und Stuttgart in wenigen Wochen zum Stillstand zu bringen.