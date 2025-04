Porsche plant einen erheblichen Stellenabbau in der Region Stuttgart: Bis 2029 sollen rund 1.900 Arbeitsplätze gestrichen werden. Laut Unternehmensangaben betrifft dies sowohl das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen als auch den Standort Weissach. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" über die Pläne berichtet. Der Abbau soll sozialverträglich erfolgen.

>>> Machtwechsel bei Porsche: Bereitet Oliver Blume seinen Abschied von Porsche vor?

Die Beschäftigungssicherung bei Porsche gilt noch bis 2030. Damit sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, sodass der Konzern auf freiwillige Lösungen setzen muss. Porsche beschäftigt weltweit über 30.000 Mitarbeiter, was den Stellenabbau zu einer bedeutenden Veränderung macht.

Zusätzlich zu den neuen Einsparmaßnahmen hat Porsche bereits früher beschlossen, befristete Arbeitsverträge in der Produktion auslaufen zu lassen. Seit 2024 werden diese schrittweise nicht mehr verlängert – eine Maßnahme, die das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte.