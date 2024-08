"Wir sind weltweit die Nr. 1 im Brand- und Katastrophenschutz", heißt es selbstbewusst auf der Homepage des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer. Vor über 100 Jahren begann das Unternehmen etwas bescheidener, mit dem "Kleinen Florian", einer Tragkraftspritze, die auf einem Beiwagenmotorrad montiert war. Heute hat sich Rosenbauer zu einem führenden Hersteller entwickelt, dessen modernstes Löschfahrzeug den Namen "Panther" trägt. Der Panther ist ein elektrisch angetriebener dreiachsiger Allrad-Lkw, der speziell für Flughafen-Feuerwehren weltweit entwickelt wurde.



Nach eigenen Angaben sind Feuerwehrfahrzeuge von Rosenbauer in 150 Ländern im Einsatz. Neben diesen Fahrzeugen bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten an, das von persönlicher Schutzausrüstung für Feuerwehrleute bis hin zu Tauchpumpen und Stromerzeugern reicht.

>>> Sebastian Wolf: Rosenbauer durch "sehr intensive" Zeit führen

Die beiden Hauptproduktionsstätten befinden sich in Leonding, Oberösterreich, während das globale Netzwerk von Rosenbauer bis in die USA, nach Saudi-Arabien und Singapur reicht. Der Vorstand des Unternehmens besteht aus drei Mitgliedern und wird von CEO Sebastian Wolf geleitet. Den Vorsitz im Aufsichtsrat führt Jörg Astalosch.



Im Jahr 2023 schrieb das Unternehmen wieder schwarze Zahlen, nachdem es im Jahr 2022 einen Verlust von 22,3 Millionen Euro verzeichnet hatte. Rosenbauer erzielte einen Gewinn von 1,2 Millionen Euro. Auch das operative Ergebnis (EBIT) drehte sich mit 37,5 Millionen Euro ins Plus, nachdem es 2022 noch einen Verlust von 10,6 Millionen Euro gegeben hatte. Im Vorjahr wurden 1.850 Fahrzeuge produziert, davon 750 in Österreich. Hinzu kommen etwa 100.000 Feuerwehrhelme pro Jahr, wobei das neueste Produkt ein spezieller Kopfschutz für die Waldbrandbekämpfung ist. Etwa 25 Prozent des Gesamtumsatzes von Rosenbauer entfallen auf das Geschäft außerhalb der Fahrzeugproduktion.