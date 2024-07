"Große Dinge liegen hinter uns". Spult Helmut Schwarzl die vergangenen Monate gedanklich im Schnelldurchlauf ab, die radikale Optimierung des österreichischen Standorts Pottenbrunn, fällt sein Fazit eindeutig aus. "Da ist richtig die Post abgegangen". 150 Jahre ist der Konzern gerade alt geworden, hier in Pottenbrunn besteht das Sanitärtechnikunternehmen seit 1971. Lean Management wurde nach der Einführung 2007 so stark forciert, dass es heute selbstverständlich ist. Das ist das eine. Das andere ist ein recht epochaler Fünf-Jahres-Strategieprozess, der zuletzt umgesetzt worden ist.

"In Wahrheit haben wir die Produktion und das Prozesslayout komplett umgestellt", sagt Schwarzl. Der Fokus liegt nun auf einer Reihe von Hauptprodukten wie einem Rohrleitungssystem (Silent-PP) oder Dachentwässerungssystem (Pluvia), die im Wertstrom abgebildet sind - von der Urfertigung bis zum fertigen Produkt. 2023, also noch im Vorjahr, "hatten wir vergleichsweise instabile Prozesse und eine angespannte Auslastungssituation", sagt Schwarzl. Heuer geht sich allein in der Fertigung eine Produktivitätssteigerung von sechs Prozent aus - "da haben wir nachweislich gute Sprünge gemacht, für die wir durch Fraunhofer Austria externe Bestätigung suchen", so der Geberit-Chef des Werkes Pottenbrunn.



Führungsspannen kleiner



Die Motivlage für die Teilnahme ist damit geklärt, die Fülle der umgesetzten Maßnahmen gerademal skizziert. So wurden auch die Wege der anderen Produkte optimiert - "dort ziehen wir die Komponenten notwendigerweise über das Lager und nicht über den Supermarkt", sagt Schwarzl. Ferner wurde der Organisationstyp umgestellt. Die Führungsspannen sind nun kleiner. Meister wurden unter dem Motto "Führen vor Ort" an ihren Hauptarbeitsplatz - die Fertigung - gebracht, sie sitzen "nicht mehr irgendwo im Büro", so der Manager. Dank der Fertigungssteuerung über Kanban habe sich das Unternehmen deutlich verschlankt. Nicht nur Durchlaufzeiten wurden massiv reduziert, durch den Abbau von Puffern wurde Komplexität im Prozess abgebaut und Fläche gewonnen. "Die Hülle ist, wenn man so will, immer noch die gleiche, mengenmäßig haben wir uns verdoppelt", sagt Schwarzl. Mit Auswirkungen auch auf die Umschlaghäufigkeit im deutschen Zentrallager. Dort wird nun bei gleicher Lagerfläche einiges mehr an Volumen gemanagt. Belegt auch S/4HANA, auf das der Konzern setzt.



Aus- und Umbau



120 Maschinen, sagt Schwarzl, wurden im Zuge der Umstellung angefasst und neu positioniert. Die Spritzgießtechnik wurde auf drei Hallen ausgebaut. Dazu wurden auch "Spielchen mit 3D-Brillen" unternommen, die Möglichkeiten der Simulation genutzt. AI? Steht im Qualitätsmanagement des Unternehmens mit 410 Produktionsmitarbeitern, dessen aktuelle Quartalsperformance laut Führungsspitze gut sei, gerade am Beginn. Flexibilität wird dem Personal - man beschäftigt keine Leiharbeiter - abverlangt. Mitarbeiter wechseln zwischen den Linien und "federn damit tägliche Auftragsschwankungen ab", sagt Helmut Schwarzl. Roboter waren früher noch eine Randerscheinung am Standort. Heute sind 35 Stück im Einsatz, nicht zuletzt bei der Montage von Rohrleitungssystemen. Und fahrerlose Transportsysteme eilen durch die Hallengänge.

Weniger Verpackung



Auch beim Thema Nachhaltigkeit will Geberit punkten. Seit vielen Jahren verwenden die Niederösterreicher Abwärme für die Heizung, Gas ist eine verschwindend geringe Energieform. Die Hochpreisphase bei Strom "haben wir durch weitsichtigen Einkauf gut überstanden", sagt Schwarzl. Ein eigenes Energieteam sucht das Werk zudem laufend nach Potenzialen ab. Verpackungsverringerung ist ein Stichwort - QR-Codes ersetzen Etiketten und Montageanleitungen aus Papier. Am Ende gilt auch hier: Die Lean-Kultur ist kein Selbstläufer, muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Gemba Walks und Trainings für Potenzialträger sind somit fest verankert in der Unternehmensstrategie.