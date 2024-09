Am 19. September versammelte die SAP NOW, das größte österreichische Business-Event zur digitalen Transformation, rund 1.300 Führungskräfte aus großen und mittelständischen Unternehmen sowie 40 SAP-Partnerfirmen. Im Fokus stand das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und deren Integration in diverse Unternehmensprozesse - darunter Themen wie Finanzwesen, Lieferkette und Beschaffung, Vertrieb und Marketing, Personalwesen und IT. Unter dem Leitsatz „Bring out the best in your business“ präsentierten Unternehmen wie RHI Magnesita, Greiner AG und Blue Tomato auf sieben Bühnen ihre erfolgreichen Digitalisierungs- und Innovationsprojekte.

In ihrer Eröffnungsrede betonte Christina Wilfinger, Geschäftsführerin von SAP Österreich, die Notwendigkeit eines weiteren Digitalisierungsschubs für die heimische Wirtschaft: „Viele österreichische Unternehmen nutzen heute erfolgreich Künstliche Intelligenz. Doch die Wirtschaft insgesamt braucht einen neuen Schub in der digitalen Transformation. Nur so bleiben unsere Betriebe global wettbewerbsfähig.“ Sie hob hervor, dass SAP bereits zahlreiche Unternehmen auf dem Weg zur Integration von KI und Cloud-Technologien unterstützt, jedoch in vielen Branchen nach wie vor ungenutzte Potenziale für digitales Wachstum bestehen. Mit der SAP NOW wolle man die Unternehmen ermutigen, Innovationen voranzutreiben und den technologischen Fortschritt in Österreich weiter zu fördern.

