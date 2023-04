Der Grazer Technologiekonzern AVL List und die TU Wien fokussieren hingegen auf Anwendungen im Bereich des autonomen Fahrens. Bei AVL ist man davon überzeugt, dass die Entwicklung einer visuell basierten Bewertung des Fahrverhaltens mit schnellen und effizienten künstlichen Neuronen einen wichtigen Beitrag zur Absicherung zukünftiger automatisierter Fahrzeuge leisten wird.

An der TU Wien werden die neuromorphen Chips an Miniatur-Rennwagen getestet, die mir Deep-Learning-Algorithmen vollautomatisch gesteuert werden. "Die von NimbleAI ermöglichte Hardware-Beschleunigung wird es uns erlauben, unsere neuartigen Strukturen in zeitkritischen Anwendungen mit noch nie dagewesener Effizienz zu testen und weitere Anwendungsbereiche für verständliche neuronale Strukturen zu finden", sagt Radu Grosu, Leiter der Forschungsabteilung Cyber Physical Systems an der TU Wien.