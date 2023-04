Nach seinem Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Wien mit dem Abschluss als Master of Engineering und einer fünfjährigen Tätigkeit als Projektleiter beim Kunststoffverpackungsspezialisten ALPLA mit einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in den USA, trat Maximilian Pöttinger im August 2020 als Business Controller in die Unternehmensgruppe ein.

Kurz darauf übernahm er Aufgaben am Produktionsstandort Pöttinger Stroje in Banovce (Slowakei). In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer beider Standorte der Pöttinger Entsorgungstechnik setzt Maximilian Pöttinger die strategische Ausrichtung des Familienunternehmens fort.

