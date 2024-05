Laut Berichten mehrerer Gläubigerschutzverbände wurde über das Vermögen der Reiter Haustechnik GmbH & Co KG in Spielberg bereits im März ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Insolvenzantrag wurde vom Unternehmen selbst gestellt. Reiter Haustechnik, ein 2015 gegründetes Unternehmen, war im Bereich der Installations- und Gebäudetechnik tätig. Die Insolvenz wird hauptsächlich auf die schlechte Zahlungsmoral der Kunden zurückgeführt. Zudem hat sich die wirtschaftliche Lage im Bau- und Baunebengewerbe in den letzten Monaten erheblich verschlechtert, was zu bedeutenden und ungeplanten Zahlungsausfällen von etwa 300.000 Euro führte. Die Gläubigerverbände berichten außerdem von Planungsunsicherheiten, Umsatzrückgängen und stark gestiegenen Fixkosten.

Von der Insolvenz betroffen sind 128 Gläubiger und 25 Beschäftigte, darunter elf Angestellte, 13 Arbeiter und ein Lehrling. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 5,5 Millionen Euro, während die Aktiva nur 1,9 Millionen Euro betragen.