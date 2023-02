Miba beschäftigt sich schon seit mehr als fünf Jahren mit Batterietechnologien. „Angetrieben von unserer Unternehmensmission ‚Technologies for a cleaner planet‘ wollen wir bis 2027 mit Technologien für Endanwendungen zur effizienten Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Nutzung von Energie auf einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro wachsen", erklärt Mitterbauer. "Batterien als Speichermedien für Energie sind dabei ein wichtiger Pfeiler." Derzeit liegt der Umsatz hier bei einer Milliarde Euro.

2019 hat sich das Unternehmen am Batterie-Spezialisten Voltlabor beteiligt, der seither enorm gewachsen ist und der seit Frühling 2022 unter dem neuen Namen Miba Battery Systems im Mehrheitseigentum von Miba steht.

Rund 80 Millionen Euro hat Miba seit 2019 nun bereits in ihre Elektrifizierungsstrategie investiert. „Unser Ziel ist es, in enger Partnerschaft mit unseren Kunden ihre elektrifizierten Produkte von morgen zu entwickeln, zur Serienreife zu führen und in höchster Qualität zu produzieren“, sagt Mitterbauer. "Damit schaffen wir eine wesentliche Grundlage für das weitere Wachstum der Miba, in der Elektrifizierung genauso wie in unseren anderen Geschäftsbereichen.“ Allein in Oberösterreich sucht das Unternehmen dafür über 100 zusätzliche Mitarbeiter.