Magna steht zudem vor weiteren Herausforderungen: Jaguar wird in diesem Jahr die Produktion zweier Modelle - eines E-Autos und eines Verbrenners - in Graz einstellen. Außerdem hat das englische Startup Ineos einen Auftrag zur Fahrzeugproduktion zurückgezogen. Allerdings plant eine englische Luxusautomarke, ab 2027 in Graz Fahrzeuge fertigen zu lassen. Zudem lässt BMW aufgrund einer Rückrufaktion wegen Bremsproblemen Autos in Graz nachbessern.

>>> Forseven und BMW: Bald neue Aufträge für Magna in Graz?

Magna Powertrain bietet ein breites Portfolio an Produkten, die von Getrieben, Kupplungen und Achssystemen bis hin zu kompletten Allradsystemen reichen. Im Zuge der Elektrifizierung des Automobilsektors hat sich das Unternehmen auch zunehmend auf E-Mobilitätslösungen spezialisiert, darunter elektrische Achsen (eAxles) und Hybridantriebssysteme. Ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte war die Einführung von innovativen elektrischen Antriebssträngen, die eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Emissionen und der Steigerung der Energieeffizienz spielen.