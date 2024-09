Der Streit zwischen Androsch und Gerstenmayer entzündete sich Berichten zufolge an unterschiedlichen Vorstellungen über die strategische Ausrichtung von AT&S - schon deutlich vor den nun bekannt gewordenen internen Machtkämpfen. Während Androsch offenbar stärker auf die Sicherung und den Ausbau der heimischen Produktionskapazitäten drängte, setzte Gerstenmayer auf eine globalisierte Wachstumsstrategie mit weiteren Investitionen in internationale Märkte, insbesondere in Asien. Hier hat AT&S in den letzten Jahren umfangreiche Mittel investiert, um Produktionsstätten in China auszubauen und den wachsenden Bedarf an Hightech-Komponenten zu decken.

Insbesondere der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten in China stand offenbar immer wieder im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Gerstenmayer verfolgt den Kurs, die Präsenz in der Region weiter zu stärken, um von der zunehmenden Elektrifizierung und Digitalisierung zu profitieren. Androsch hingegen soll eine stärkere Rückverlagerung von Produktion und F&E nach Europa fordern, um unabhängiger von geopolitischen Spannungen und globalen Lieferkettenproblemen zu werden.

Bereits Anfang September wurde bekannt, dass Androsch eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats einberufen hatte, um die vorzeitige Entlassung von AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer zu beschließen. Hannes Androsch wollte den Termin nutzen, um „seinen größten Widersacher, AT&S-Chef Gerstenmayer aus dem Konzern zu drängen“. Wie die Presse berichtete, hatte Androsch zwar eine Mehrheit im Aufsichtsrat hinter sich, jedoch nicht die volle Unterstützung aller Mitglieder. Dies führte offenbar zu intensiven Diskussionen, die sich über mehr als fünf Stunden erstreckten. Am Ende brachte die Sitzung jedoch kein konkretes Ergebnis. Seitens des Unternehmens hieß es lediglich: „Es gab – wie bei Aufsichtsratssitzungen üblich – ausführliche Besprechungen und Erörterungen. Es wurden keine Beschlüsse gefasst, die eine Veröffentlichung notwendig machen.“