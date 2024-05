Die Arbeitnehmervertreter fordern hingegen, dass sich die Arbeitgeber bewegen. Sie kritisieren das "respektlose Vorgehen" der Industrie, das der Sozialpartnerschaft schade. Alfred Artmäuer (PRO-GE) und Günther Gallistl (GPA), die Chefverhandler auf Arbeitnehmerseite, betonten, dass die bisherigen Angebote der Arbeitgeber weit unter der Inflationsrate liegen und somit reale Einkommensverluste für die Beschäftigten bedeuten. Sie verweisen auf die vier erfolgreichen Abschlüsse in anderen Branchen der Frühjahrslohnrunde.

Die Arbeitnehmervertreter kritisieren auch, dass die Arbeitgeber über drei Wochen lang keine weiteren Verhandlungstermine angeboten haben. Sollte auch die sechste Verhandlungsrunde am 6. Juni zu keinem Abschluss führen, kündigen sie erste Warnstreiks an. Die Verhandlungen basieren auf einer Inflationsrate von 6,3 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Die etwa 240 Mitgliedsunternehmen der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) beschäftigen knapp 50.000 Menschen. Die KV-Gespräche werden am 6. Juni fortgesetzt.

Am Dienstag einigten sich die Sozialpartner auf den KV für die Glasindustrie nach nur zwei Verhandlungsrunden. Ausgangspunkt war die Jahresinflation von 6,3 Prozent, was zu einer Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter um 6,5 Prozent führte. Die IST-Löhne und IST-Gehälter steigen um 6,3 Prozent (maximal 350 Euro). Der neue Kollektivvertrag tritt am 1. Juni in Kraft. Derzeit liegt die Teuerungsrate in Österreich bei 3,5 Prozent.