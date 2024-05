Die Gewerkschaften, angeführt von der Produktionsgewerkschaft PRO-GE und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA), forderten eine Lohnerhöhung von mindestens 6,8 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitszeiten und zusätzlichen Urlaubstagen. Sie begründeten ihre Forderungen mit der anhaltend hohen Inflation und den gestiegenen Lebenshaltungskosten, die besonders die Beschäftigten in der chemischen Industrie hart treffen.

"Wir haben uns heute die Unterstützung von Betriebsrät:innen in ganz Österreich eingeholt. Ab morgen werden neuerlich Betriebsversammlungen einberufen und anschließend gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen beschlossen", so Artmäuer und Gallistl. "Streikdrohungen bringen uns nicht weiter und schaden allen Beteiligten in der ohnehin schon wirtschaftlich schwierigen Lage", merkte Stöger an. "Lösungen werden am Verhandlungstisch gefunden."