Die viel diskutierte EU-Verordnung zur Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) tritt heute, am 1. August, in Kraft. Der AI-Act ("Artificial Intelligence Act") klassifiziert KI-Systeme in verschiedene Risikokategorien und reguliert sie entsprechend. Laut der Folgenabschätzung der EU-Kommission wird jedoch die große Mehrheit der Systeme in die niedrigste Risikokategorie fallen und somit keiner neuen Regulierung unterliegen.

>>> AI Act: So reguliert die EU in Zukunft Künstliche Intelligenz

Bestimmte Anwendungen, wie die biometrische Kategorisierung basierend auf sensiblen Merkmalen (zum Beispiel Hautfarbe, politische oder religiöse Ansichten) oder das wahllose Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungskameras, sind verboten - allerdings gibt es Ausnahmen für Sicherheitsbehörden. Dieses Verbot tritt bereits im Februar 2025 in Kraft, während der Großteil der neuen Vorschriften ab August 2026 wirksam wird. Für KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck, wie zum Beispiel ChatGP, gelten besondere Regeln, die ab August 2025 in Kraft treten sollen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!