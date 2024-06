"Ich erwarte von keinem Mitarbeiter Fehlerfreiheit, aber von der Technologie erwarten wir absolute Fehlerfreiheit", sagte Erlach. Wenn jedoch eine Technologie zu 99 Prozent gut funktioniere und viele Vorteile für die Nutzer bringe, mache es keinen Sinn, "sich auf dem einen Prozent aufzuhängen" und nach Fehlern im System zu suchen. Erlach erinnerte daran, dass in seiner Kindheit über den Einsatz von Taschenrechnern in der Schule diskutiert wurde, vor 15 Jahren über die Nutzung von Smartphones in Unternehmen und vor kurzem noch über Cloud-Lösungen für Firmen. All diese Technologien hätten sich inzwischen durchgesetzt, und er plädierte für mehr Offenheit gegenüber KI.

Die besten Argumente für die Nutzung von KI seien positive Beispiele, meinte Erlach. So könne etwa eine KI Gebärdensprache direkt in Text übersetzen, bei Spar die Warenlogistik optimieren, um Abfall zu reduzieren und frischere Produkte zu gewährleisten, oder Gemeinden in die Lage versetzen, "innerhalb von 30 Minuten" ihre öffentlichen Webseiten für Sprachanfragen zu öffnen. Sein "Lieblingsbeispiel" sei die Rettung des Grünen Veltliners, indem KI hilft, die Folgen des Klimawandels im Weinbau besser zu bewältigen. Solche Beispiele könnten auch die Österreicher von den Vorteilen der KI überzeugen.