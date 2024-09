In den letzten Jahren hat der Photovoltaikausbau aufgrund sinkender Kosten und attraktiver Förderungen deutlich an Fahrt gewonnen. Anfang 2023 waren Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6,4 Gigawatt-Peak (GWp) in Betrieb, wobei allein im Vorjahr etwa 2,6 GWp hinzugekommen sind. Dennoch sei das, wie Barbara Schmidt, die Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, anmerkt, nicht ausreichend: "Das ist viel, aber zur Erreichung der Klimaneutralität bei weitem nicht genug." Die E-Wirtschaft schätzt, dass bis 2040 die Photovoltaikleistung auf etwa 30 GWp gesteigert werden muss, um das Ziel zu erreichen. Schmidt ist jedoch zuversichtlich, dass die Klimaziele durch den weiteren Ausbau von Wind- und Wasserkraft erreichbar sind: "Mit Wind- und Wasserkraftausbau werden wir die Ziele erreichen."

Fechner, der die Studie erstellte, sieht ein zusätzliches Potenzial von etwa 10,7 TWh auf Gebäuden, trotz technischer, wirtschaftlicher und sozialer Einschränkungen. Auf Verkehrsflächen, Deponien und Wasserflächen könnten weitere 2,8 TWh realisiert werden. Außerdem werde die Kombination von Photovoltaik und Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, unterstreicht Fechner. Schmidt sieht den Aufruf zur verstärkten PV-Nutzung auf Freiflächen auch als Signal an die Bundesländer. Darüber hinaus sei ein Netzausbau unerlässlich, denn: "Die Sonne schickt keine Rechnung, das stimmt – aber der Netzbetreiber schickt eine Rechnung."