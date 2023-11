Der Firmenchef des Wiener Mauttechnologie-Anbieters Kapsch TrafficCom, Georg Kapsch, erwartet von der weltweiten Konjunkturschwäche und der Industrierezession in Österreich nur geringen Einfluss auf die Geschäftsfelder des Unternehmens. Weder im Bereich Maut noch im Bereich Verkehrsmanagement werde es große Auswirkungen geben, sagte Kapsch bei der Präsentation der Halbjahreszahlen.

>>> Das sind Österreichs 10 grünste Fabriken

Durch die zunehmende Elektromobilität werden die Einnahmen aus der Mineralölsteuer mittelfristig sinken, erwartet Kapsch. "Die Verkehrsinfrastruktur wird gebraucht und der Staat wird sie weiter finanzieren müssen", daher werde das Thema Maut in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Ohne Maut werde weder die Finanzierung der Straßen noch eine effiziente Verkehrssteuerung möglich sein, ist Kapsch überzeugt. Auch beim Thema Verkehrsmanagement werde man künftig nicht sparen können, verwies Kapsch auf den "Green Deal", der eine Reduktion der Netto-Treibhausgasemissionen in der EU bis 2050 auf null vorsieht. Die Städte müssten daher in intelligente Verkehrsmanagementsysteme investieren, wenn sie keine Strafzahlungen riskieren wollten, so Kapsch. Die Rezession sei daher auch in diesem Bereich "kein großes Thema" für das Unternehmen.