"Der bereits erfolgte Mittelzufluss von 79 Millionen Euro zeigt sich mit 72 Mio. Euro im EBIT und wurde zum Großteil zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten verwendet. Das Unternehmen erwartet unverändert einen Gesamt-Nettomittelzufluss von zumindest rund 100 Mio. Euro, wobei der noch nicht geflossene Anteil zu keinem weiteren Ergebniseffekt führen wird", so das Unternehmen.



Einige Projekte in den USA hätten sich aufgrund gestiegener Kosten mit einer Margenverschlechterung konfrontiert gesehen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei dadurch im Ausmaß von 9 Mio. Euro belastet worden. Die Verringerung des Personal- und des sonstigen betrieblichen Aufwands um 6 Mio. bzw. 4 Mio. Euro zeige bereits die Wirkung.



Ohne die Effekte aus der Einigung in Deutschland habe Kapsch TrafficCom im ersten Halbjahr mit einem EBIT von 1 Mio. Euro eine leicht positive Geschäftsentwicklung verzeichnet.



Das Segment Maut trug 71 % zum Gesamtumsatz bei, das Segment Verkehrsmanagement 29 %. Regional gesehen verzeichnete Kapsch TrafficCom in der Region EMEA einen Geschäftszuwachs um 6 % und in der Region APAC (Asien-Pazifik) einen weiteren Zuwachs um 3 % auf EUR 16 Mio. In der Region Americas ging der Umsatz im Berichtszeitraum um 5 % auf EUR 118 Mio. zurück.

Zum Ausblick hieß es heute in einer Aussendung: Es ist das Ziel, das vor der Einigung in Deutschland längerfristig angestrebte Mindest-Niveau von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,0x nunmehr unmittelbar zu erreichen."

Zusätzlich zu den Neuprojekten, die Kapsch TrafficCom im ersten Halbjahr bereits gewonnen hat, stehen noch einige weitere Projekt-Ausschreibungen vor der Vergabe. Kapsch TrafficCom sieht darin die Zunahme der Marktdynamik bestätigt.

(APA/red)