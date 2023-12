Das Kranbauunternehmen Penz Crane mit Sitz in der Gemeinde Fohnsdorf hat einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft gesetzt: Mit sofortiger Wirkung werden die Geschäftsanteile der Familie Penz von der österreichischen Investorengruppe Epoona übernommen.

>>> Frederick Kohlmann, Palfinger: "Wer Finance in Argentinien kann, kann es überall"

Seit 57 Jahren ist das Unternehmen am Markt tätig. Das bisherige Familienunternehmen mit Produktionsstandort in Aichdorf bleibt als eigenständiges Unternehmen erhalten und soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!