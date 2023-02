Der insolvente Vorarlberger Kraftwerksbauer Bertsch Energy GmbH & Co KG kann fortgeführt werden. Der deutsche Anlagenbauer Dieffenbacher werde das Unternehmen am Standort Bludenz weiterbetreiben, so der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) am Donnerstag in einer Aussendung. Die Bertsch Energy GmbH hatte vor Weihnachten Insolvenz angemeldet: Aktiva in der Höhe von rund 26,5 Mio. Euro stehen Passiva von 138,3 Mio. Euro gegenüber, 465 Gläubiger und 165 Mitarbeiter sind betroffen.



Die Bertsch Energy GmbH errichtet Kraftwerksanlagen und stellt Abhitzesysteme und Prozessapparate für die chemische und petrochemische Industrie her. Sie wird neu unter dem Namen Dieffenbacher Energy GmbH firmieren. In Bezug auf die Passiva handelt es sich bei der Bertsch Energy GmbH österreichweit um den zweitgrößten Insolvenzfall des Jahres. Ursprünglich war man von einer Schließung ausgegangen.

>>> Die Topmanager in Vorarlberg.

Laut KSV ist es nun in kürzester Zeit gelungen, rund 150 Arbeitsplätze zu sichern sowie die möglichst nahtlose Fortsetzung und Fertigstellung sämtlicher Projekte zu gewährleisten. "Für die Gläubiger ist dies ebenfalls ein äußerst positives Ergebnis, weil ohne diesen Investor das Quotenergebnis am Verfahrensende um einiges geringer ausfallen würde", so der KSV.