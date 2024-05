Gegensteuern will Infineon nun mit einem Sparprogramm, das jährlich einen hohen dreistelligen Millionenbetrag bringen soll. Erste Effekte seien im Laufe des kommenden Geschäftsjahres zu erwarten. Geplant seien unterschiedliche Maßnahmen in der Fertigung, im Portfoliomanagement, bei den Preisen und den Betriebskosten, hieß es. Details nannte Infineon zunächst nicht.



Im zweiten Quartal ging der Umsatz verglichen mit dem Vorquartal leicht auf 3,6 Mrd. Euro zurück. Abwärts ging es insbesondere in den Bereichen Green Industrial Power (GIP) und Power & Sensor Systems (PSS), während das Autogeschäft stabil blieb. Das Segmentergebnis schrumpfte um 15 Prozent auf 707 Mio. Euro, was einer Marge von 19,5 Prozent entspricht.