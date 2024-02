Der deutsche Chipkonzern Infineon ist nach einem Rekordergebnis im vergangenen Geschäftsjahr stärker in den konjunkturellen Gegenwind geraten. Im ersten Quartal sanken Gewinn und Umsatz. Das Unternehmen schraubt deshalb seine Ziele nach unten: "In Consumer-, Kommunikations-, Computing- und IoT-Anwendungen rechnen wir nun erst in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres mit einer spürbaren Nachfrageerholung", sagte Firmenchef Jochen Hahnebeck.

Im angelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 erwartet der Konzern, der in Österreich unter anderem mit einem großen Werk im Kärntner Villach vertreten ist, nur noch 16 Milliarden Euro Umsatz, plus/minus 500 Millionen. Im vergangenen November hatte er noch eine Milliarde Euro mehr in Aussicht gestellt. Die Segmentmarge soll statt 24 bis 27 Prozent im unteren bis mittleren Bereich von 20 bis 30 Prozent liegen.

