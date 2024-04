Der Aluminiumspezialist Hammerer Aluminium Industries (HAI) plant, an allen Standorten der HAI-Gruppe zu investieren und Kapazitäten auszubauen. Vor fast genau einem Jahr, am 27. April 2023, feierte die Hammerer Aluminium Industries am Standort Cris (Rumänien) den offiziellen Spatenstich für die Kapazitätserweiterung um eine 40-MN-Strangpresslinie. Die Investition in Cris ist Teil eines Investitionspakets in Höhe von 125 Millionen Euro für die gesamte HAI-Gruppe. Am rumänischen Standort Cris wird in eine hochautomatisierte Extrusionslinie mit entsprechender Infrastruktur investiert. Damit wird die Produktionskapazität deutlich erhöht. Hochwertige Produkte für die Bereiche Solar, Bau und Industrie bilden den Schwerpunkt der Produktion in Cris.

>>> Rob van Gils: Der Hai-Man

„Mit der neuen Anlage werden dringend benötigte Kapazitäten erschlossen, um bei einer bereits jetzt sehr hohen Auslastung die Kunden auch in den nächsten Jahren in ihrem Wachstum begleiten zu können“, resümiert Rob van Gils, CEO der HAI-Gruppe. Neben der neuen Strangpresslinie bietet die neue Halle mit 25.000 m² mehr Platz für Weiterverarbeitung und Logistik. Für verschiedene Nebenfunktionen und die Infrastruktur werden neben der Haupthalle 5 weitere Gebäude errichtet. Damit verdoppelt sich die Gesamtfläche des Werks in Cris auf 32.300 m². Für eine nachhaltige Produktion in Cris wird eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach grünen Strom erzeugen.