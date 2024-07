Hammerer Aluminium Industries (HAI), mit Hauptsitz in Ranshofen bei Braunau, plant im Laufe des Jahres konzernweit 250 von 2.100 Arbeitsplätzen abzubauen, davon 100 der 750 Stellen im Innviertel. Ursprünglich hatte das Unternehmen vor, dieses Jahr 100 neue Mitarbeitende einzustellen, wie die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Dienstag berichteten.



HAI betreibt acht Standorte in Österreich, Deutschland, Rumänien und Polen. Etwa die Hälfte der Stellenstreichungen soll durch natürliche Fluktuation, wie Nichtnachbesetzungen und Kündigungen, erfolgen. "Die Kapazitätsanpassungen sind notwendig, wir machen es sozial verträglich", bestätigte der Vorstandsvorsitzende Rob van Gils in den OÖN. Seit dem zweiten Halbjahr 2023 sei die Nachfrage rückläufig. Eine Verbesserung der Situation erwartet man erst im zweiten Halbjahr 2025.

