Mit den Möglichkeiten spielen und Lösungen finden, ist Pichlers Credo. Diese Überlegungen wurden etwa auch bei der voestalpine automotive in Linz umgesetzt. Man wollte die thermische Energie des Kühlwassers aus der benachbarten Stahlproduktion mittels Wärmepumpen nutzbar zu machen und Synergien aus zwei nebeneinander liegenden Werken nutzen. 270 Personen arbeiten in Linz in der Produktion und in Büros, die früher mit Gas beheizt wurden. Im daneben gelegenen Stahlwerk werden für die Stahlproduktion extrem hohe Temperaturen verwendet. Die durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigte auf, dass die Restwärme dieser Ressource bei weitem ausreichte, um den Heizenergiebedarf von voestalpine automotive zu decken.

In Folge wurden 180 m Wärmetauscher im Kühlwasserkanal angebracht und Erdgas als Energiequelle zu 100 % ersetzt. Der Grünstrom zum Betrieb der Wärmpumpen stammt aus Eigenerzeugung der hauseigenen Photovoltaikanlage. Die Durchlaufzeit des Projekts betrug 2 Jahre. Im Herbst 2024 werde die Anlage vollständig in Betrieb genommen, so Pichler. „Energie aus Abwasser kann in Verbindung mit Wärmepumpen Gebäude wirtschaftlich und höchst effizient heizen oder im Sommer kühlen, und zwar klimafreundlich und CO₂ befreit“, sagt der Rabmer Green Tech Prokurist.