GG Group (Gebauer & Griller) baut aus : GG Group fährt Kapazitäten hoch

Lesezeit: ca. 2 Minuten

"Wir gewinnen in der richtigen Richtung an Tempo": Der heuer gestartete Transformationsprozess beim Kabellösungshersteller GG Group (Gebauer & Griller) zeigt auch in der Bilanz erste Wirkung. Wieso der neue Produktionsstandort im bulgarischen Russe früher als erwartet in Betrieb geht und für Mexiko ein Ausbau der Kapazitäten bevorsteht.