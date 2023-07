Im ersten Halbjahr sind die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen eingebrochen. Sie lagen um 16,8 Prozent niedriger als in den ersten sechs Monaten 2022, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Im Juni allein war der Rückgang mit 8,3 Prozent allerdings nicht mehr so stark wie im Mai mit einem Minus von 12,6 Prozent. Die Industriegewinne "haben ihren Rückgang seit Jahresbeginn von Monat zu Monat verringert", sagte Sun Xiao vom Statistikamt.

>>> China: Eine Ära langsamen Wachstums droht

Der Exportweltmeister kämpft mit einer schwachen Weltkonjunktur, einige wichtige Absatzmärkte wie Deutschland sind sogar in die Rezession gerutscht. Das drückt auf die Nachfrage nach Waren "Made in China". Ein Beispiel für die Schwierigkeiten chinesischer Hersteller ist Maanshan Iron and Steel, ein großer Stahlproduzent. Dieser meldete Mitte Juli für das erste Halbjahr einen Nettoverlust von 2,24 Milliarden Yuan (283 Millionen Euro) nach einem Gewinn von 1,43 Milliarden Yuan ein Jahr zuvor.