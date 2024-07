„Der Nahost-Konflikt und vor allem die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer lassen die Frachtraten steigen“, erklärt Gudrun Meierschitz, Vorständin bei Acredia. „Durch den Umweg um Afrika verlängern sich die Transit- und Lieferzeiten erheblich. Lieferketten sind gestört, Häfen teilweise überlastet und Schiffe weit im Voraus ausgebucht. Auch die steigende Nachfrage und die zaghafte Erholung des Welthandels spielen eine Rolle, allerdings machen diese Faktoren nur rund 15 Prozent der Teuerung aus. Der Großteil der Preissteigerung ist auf den Konflikt im Roten Meer und die Lieferkettenstörungen zurückzuführen.“ Der Ölpreis, der 2022 noch Haupttreiber der hohen Frachtraten war, ist hingegen deutlich gesunken und spielt derzeit keine Rolle.

>>> So wirken sich die Houthi-Angriffe auf Österreich aus

Regional unterscheiden sich die Entwicklungen der Frachtraten stark: Während die Raten von Europa in die USA (Rotterdam-New York) seit Jahresbeginn um nur 30 Prozent stiegen, erhöhten sich die Raten von China nach Europa (Shanghai-Rotterdam) um +383 Prozent. „Europäische Unternehmen sind – im Gegensatz zu ihren US-amerikanischen Wettbewerbern – wesentlich stärker vom Handel mit Asien abhängig und anfälliger für Störungen an wichtigen Handelsrouten“, analysiert Meierschitz. „40 Prozent der EU-Einfuhren kommen aus Asien und 22 Prozent aus China. Vor der Pandemie waren es noch 16 Prozent. Die Abhängigkeit ist also weiter gestiegen, und damit haben die Preissteigerungen auch stärkere Auswirkungen auf die europäischen Unternehmen. Das kann die erwartete Erholung der Gewinnmargen in der zweiten Jahreshälfte 2024 in einigen Branchen gefährden.“ Besonders betroffen sind der Maschinen- und Anlagenbau, Kraftfahrzeuge und -teile, Haushaltsgeräte, Elektronik und Bekleidung.