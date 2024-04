In Europa und den USA wird zunehmend in die Rückverlagerung der Produktion in den Heimatmarkt (Reshoring), in ein Nachbarland (Nearshoring), in die Produktion vor Ort sowie in den Bau oder die Modernisierung von Produktionsanlagen investiert. Ziel ist es, die Position der Unternehmen gegenüber Störungen widerstandsfähiger zu machen. Der größte Teil dieser Mittel fließt in Initiativen, die auf den Markt ausgerichtet sind, in dem die Unternehmen ihren Sitz haben. Die Studie geht davon aus, dass Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Rohstoffknappheit und fehlende Anreize dennoch vermehrt zu kurzfristigen Investitionen außerhalb des Heimatmarktes führen werden. Diese erfolgen dann vor allem als Nearshoring und verlagern Kapazitäten in politisch und wirtschaftlich verbündete Länder (Friendshoring).

Die Unternehmen nannten die Erfahrungen mit Lieferengpässen in den vergangenen Jahren als Hauptgrund für die Rückverlagerung von Produktionsstätten. Für 70 Prozent der befragten Managerinnen und Manager ist der Wunsch nach einer besseren Absicherung gegen Störungen und Verzögerungen in der Lieferkette der wichtigste Faktor. Zuletzt hatten vor allem die Angriffe der Huthi-Milizen auf Schiffe im Roten Meer Verzögerungen bei der Lieferung von Teilen aus Asien nach Europa zur Folge. Dies führte dazu, dass das Tesla-Werk in Deutschland seine Produktion vorübergehend einstellen musste.

Neben wirtschaftlichen und operativen Vorteilen bietet die Reindustrialisierung den Unternehmen auch die Möglichkeit, ihre Klimaziele besser zu erreichen, so die Studie. So geht die Mehrheit der befragten Unternehmen davon aus, dass sie ihren CO2-Fußabdruck in den nächsten drei Jahren im Durchschnitt um 13,6 Prozent reduzieren können. Für 49 Prozent der Befragten spielten zudem staatliche Anreize und Subventionen eine Rolle, mit denen vor allem die USA um Investitionen werben. Für die Ansiedlung von Batterie- und Chipfabriken hat auch Deutschland zuletzt hohe Subventionen gewährt.