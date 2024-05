Die Umlage führt zu höheren Kosten für Gas, das in Österreich verbraucht wird. Dies betrifft insbesondere energieintensive Industrien wie die chemische Industrie, Stahlproduktion, und Glasherstellung, die auf eine stabile und kostengünstige Gasversorgung angewiesen sind​​​​. Durch die höheren Energiekosten könnten österreichische Unternehmen im internationalen Wettbewerb benachteiligt werden. Länder ohne eine vergleichbare Umlage oder mit niedrigeren Energiekosten könnten dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangen​​. Steigende Energiekosten könnten zudem die Attraktivität Österreichs als Standort für industrielle Investitionen mindern. Die höheren Energiekosten wirken sich direkt auf die Produktionskosten aus. Unternehmen könnten gezwungen sein, diese Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, was zu höheren Preisen für Endprodukte führen kann.