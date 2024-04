Frequentis konnte im Vorjahr unter anderem einen Großauftrag für ein US-weites Flugsicherungsnetz an Land ziehen. Wie Frequentis-CEO Norbert Haslacher im Gespräch mit der APA erklärte, handelt es sich dabei um einen mehrjährigen Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe. Weiters habe man den Zuschlag für das Verkehrsmanagement für Drohnen in Litauen erhalten. Für das französische Bahnnetz wiederum habe Frequentis den Zuschlag für 40.000 mobile Arbeitsplätze erhalten, so der Firmenchef. Und in Norwegen habe das Unternehmen einen Deal für die landesweite Leitstellen-Kommunikation für den Rettungsdienst und den ärztlichen Bereitschaftsdienst an Land gezogen.

>>> Frequentis liefert Drohnenmanagement für Austro Control

Haslacher glaubt nicht, dass die Nachfrage nach Kommunikations- und Informationssystemen für Leitstellen nachlassen wird: Weltweit werden Aufträge im Wert von 13 Milliarden Euro ausgeschrieben, mit einem jährlichen Wachstum von 4 bis 5 Prozent. Der Frequentis-Chef führt dies nicht zuletzt auf die verschiedenen geopolitischen Krisen zurück. "Man merkt, dass es mehr Budgetanträge gibt", sagte Haslacher. "Und wir haben eine sehr gute Produkt-Pipeline - wir sehen daher zuversichtlich auf die nächsten Jahre." Derzeit hat das Technologieunternehmen rund 500 Kunden in 150 Ländern, die meisten davon sind Behörden. Für die Weiterentwicklung der Lösungen werden rund 6 Prozent des Umsatzes in eigenfinanzierte Forschung und Entwicklung investiert.