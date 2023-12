Zum 1. Dezember hat Wilfried Sihn die Geschäftsführung der Fraunhofer Austria, verantwortlich für das Center Nachhaltige Produktion und Logistik, an seinen Nachfolger Prof. Sebastian Schlund übergeben.

Damit tritt ein großer der Produktionsforschung Österreichs leiser: 2008 hat Wilfried Sihn zusammen mit seinem Kollegen Prof. Dr. Dieter Fellner die Fraunhofer Austria Research GmbH gegründet.

Fabrik2023: Engel Austria gewinnt Österreichs härtesten Produktionswettbewerb



Sihn wird der Fraunhofer Austria auch weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen. "Ich habe volles Vertrauen, dass meine Nachfolger die kommenden Herausforderungen meistern und das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln werden", sagt Sihn.



Wilfried Sihn wurde 1955 in Pforzheim geboren. 1976 bis 1982 studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der TH Karlsruhe. Er promovierte 1992 an der Universität Stuttgart. Ab September 2004 war er Professor für Betriebstechnik und Systemplanung an der TU Wien und leitete die Projektgruppe der Fraunhofer Gesellschaft in Wien. Außerdem war er stellvertretender Institutsleiter am Fraunhofer IPA in Stuttgart.

Sihn trug maßgeblich zur konzeptionellen Entwicklung der Fraktalen Fabrik (Prinzip der sich selbst regelnden organisatorischen Arbeitsgruppen, Anm.) und der Dezentralen Anlagen- und Prozessverantwortung und ihrer erfolgreichen Umsetzung in verschiedenen Branchen bei, etwa in der Automobilindustrie. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Produktionsmanagement, Unternehmensorganisation, Unternehmenslogistik, Fabrikplanung, Auftragsmanagement, Instandhaltung, ModelIierung, Simulation und Geschäftsprozessoptimierung.

Darüber hinaus leitete er auch Projekte in den Bereichen Unternehmensstrukurierung und Unternehmenscontrolling.





Sebastian Schlund übernimmt, Riester wird Leiter des Centers NPL



Sebastian Schlund hat 2021 auch schon Sihns Forschungsbereich an der TU Wien übernommen. Neuer Leiter des Centers NPL wird Dr. Martin Riester, ehemaliger Geschäftsbereichsleiter Logistik und Supply Chain Management.



Sebastian Schlund hat an der TU Berlin und der INSA Lyon Verkehrswesen studiert und an der Bergischen Universität Wuppertal im Bereich Qualitätswesen promoviert. Bis 2017 war er akademischer Oberrat am Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart und Leiter des Competence Centers »Produktionsmanagement« am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO).

Die Fraunhofer Austria Research GmbH besteht aus zwei Centern: dem Center für Nachhaltige Produktion und Logistik sowie dem Center für Data Driven Design. Das Center für Nachhaltige Produktion und Logistik beschäftigt zurzeit insgesamt 95 Mitarbeitende an den beiden Standorten Wien und Wattens. Es umfasst die drei Geschäftsbereiche „Advanced Industrial Management“, „Fabrikplanung und Produktionsmanagement“ sowie „Logistik und Supply Chain Management“. Das Center für Data Driven Design mit den Geschäftsbereichen Visual Computing in Graz und Digitalisierung und Künstliche Intelligenz KI4LIFE in Klagenfurt wird weiterhin von Dr. Eva Eggeling geleitet.



Klare Ausrichtung beider Center ist es, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit für die österreichische Wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten.



„Der Schlüssel dazu heißt Innovation. Wir müssen es in allen Wirtschaftsbereichen schaffen, nachhaltige Wertschöpfung zu generieren“, so definiert Univ.-Prof. Sebastian Schlund die notwendigen Schritte.



Spitzenforschung in die industrielle Anwendung zu bringen, ist die Zielsetzung, die Fraunhofer Austria seit seiner Gründung verfolgt. Seit vielen Jahren sind dabei ressourcenschonende Produktion und Logistik, sowie die ökologischen und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft immer stärker Thema der Forschung. Chancen und Möglichkeiten, um produzierenden Unternehmen in Österreich in ihrer Entwicklung zu unterstützen, sind beispielsweise im Fraunhofer Austria-Whitepaper „Nachhaltige Wertschöpfungssysteme“ aufbereitet und werden bereits in zahlreichen gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in die industrielle Umsetzung gebracht.