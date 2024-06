Den Herren hört man ihre Begeisterung definitiv an. Wenn der externe Baustellenleiter Andreas Haindl-Baumann und Nikolaus Schmidt von Klaiton über Ihre Mitarbeit bei Errichtung des ersten Elektrolichtbogenofens für die voestalpine Stahl Donawitz sprechen, dann jagt eine Zahl die nächste, ein Hinweis auf die Einzigartigkeit des Projekts den anderen.



Man muss sagen: zu Recht. Für den Weg in eine grüne Zukunft hat die voestalpine mit greentec steel einen ambitionierten und umsetzbaren Stufenplan entwickelt. In einem ersten Schritt werden je ein Elektrolichtbogenofen an den beiden Standorten in Linz und Donawitz errichtet. Mit dieser Technologieumstellung kann der Stahl- und Technologiekonzern seine Emissionen um bis zu 30 % reduzieren – das entspricht einer Einsparung von knapp 4 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr.



Zugleich ist das Aufstellen des Ofens aber auch eine immense logistische und technische Herausforderung: Die Platzverhältnisse bei der voestalpine Stahl Donawitz sind äußerst beengt, Lagerflächen kaum vorhanden und die Menge an Material, die verbaut werden soll, gigantisch: 30.000 bis 35.000 Tonnen Stahl und 20 Kilometer Rohrleitungen auf einem Rechteck, das gerade einmal 180 mal 160 Meter misst.



Andreas Haindl-Baumann wird das hochkomplexe Projekt als übergeordneter Baustellenleiter koordinieren - ein Mann mit viel Erfahrung in Missionen dieser Größenordnung und einer, der erst gefunden werden musste. Denn in diesem Fall wollte die voestalpine Stahl Donawitz einen externen übergeordneten Bauleiter holen.