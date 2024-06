Nach dem Tod des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden der voestalpine AG, Joachim Lemppenau, im Jahr 2022 beschloss der Aufsichtsrat, das dadurch frei gewordene Aufsichtsratsmandat bis zur Hauptversammlung 2024 nicht neu zu besetzen. Als Nachfolger tritt nun der Molekularbiologe Martin Hetzer, Präsident des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg, zur Wahl an. Hetzer promovierte in Biochemie und Genetik an der Universität Wien. Fast zwei Jahrzehnte lang forschte er am renommierten Salk Institute in La Jolla, Kalifornien, wo er zuletzt als Senior Vice President und Professor tätig war. 2023 übernahm er die Leitung des 2009 gegründeten österreichischen Forschungszentrums ISTA in Klosterneuburg.



Bei einer erfolgreichen Wahl stünde Eder für weitere drei Jahre bis 2027 zur Verfügung. Alle anderen Mandate haben eine Laufzeit von fünf Jahren, also bis zur Hauptversammlung 2029, so die Mitteilung. „Die voestalpine hat in den nächsten drei Jahren wesentliche Schritte hinsichtlich der Transformation zur grünen Stahlproduktion zu absolvieren. Bis 2027 wird einer der ersten großen Meilensteine im Rahmen unseres Stufenplans greentec steel erreicht sein. Es ist mir ein Anliegen, dem Vorstandsteam bei der Umsetzung der konsequenten Strategie zur Dekarbonisierung bis dahin weiter zur Seite zu stehen“, so Wolfgang Eder.