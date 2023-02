Was FACC jedoch zu schaffen machte, sind die höheren Energiekosten: Die Mehrkosten beziffert das Unternehmen mit 350.000 Euro monatlich. Allerdings habe sich das Unternehmen bereits umgestellt. So stammen zwei Drittel des Energiebedarfs aus nachhaltigen Quellen. Der Strom stammt aus Wasserkraft. Lediglich 18 Prozent des Energiebedarfs wird mit Erdgas abgedeckt. Wobei FACC derzeit investiert, um künftig vom Gas unabhängig zu sein. Außerdem achtet die FACC auf die Lieferkette: So werden Materialien bevorzugt nahe der Produktion bezogen. Dies vereinfache den Bezug der Materialien und spare Logistik-Kosten, merkte Machtlinger an.

FACC-Chef Machtlinger: "Natürlich können wir aus fossiler Energie aussteigen“