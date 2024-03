"Das Modell, das wir gemeinsam mit unserem Betriebsrat und den Gewerkschaften entwickelt haben, hat sich in jeder Hinsicht bewährt", sagt B&R-Chef Jörg Theis: Neue Beschäftigtengruppen konnten angesprochen werden, diese haben sich schneller als erwartet eingearbeitet, der Auftragsstau wurde abgebaut, Lieferzeiten sind wieder "wie vor 2019".

Dennoch sei es "eine Ausnahme" gewesen, so Theis, der Versuch sei nun ausgelaufen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels will B&R - das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - aber auch in Zukunft auf Arbeitszeitflexibilisierung setzen. Theis kündigte an, dass man vor allem bei jenen, die einen Gleitzeitvertrag haben, die Kernarbeitszeit reduzieren wolle, um den Menschen mehr Flexibilität zu geben.