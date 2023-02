Am 3. Juni 2022 kam es in der Raffinerie Schwechat zu einem schweren Unfall. Während einer Generalüberholung der Hauptdestillationsanlage trat Wasserdampf aus und verletzte zwei Mitarbeiter. Mitten in der größten Energiekrise seit den 1970er Jahren fällt eine der wichtigsten Raffinerien Mitteleuropas aus. Die Regierung muss mehrere hunderttausende Tonne Ölreserven, fertiges Benzin, Diesel und Zwischenmaterialien freigeben. Spürbare Engpässe am Flughafen Wien und drastische Preissteigerungen in Ostösterreich sind die Folge.



Heute, drei Monate später sieht sich die OMV auf einem guten Weg, die Produktion in der ersten Oktoberhälfte wieder hochzufahren. „Die Reparaturarbeiten in der Raffinerie schreiten gut und plangemäß voran. Die OMV plant, von Mitte Oktober an die Märkte zunehmend aus der Produktion der Raffinerie Schwechat zu versorgen“ heißt es in einem Update vom 15. September.