Nahezu die Hälfte (43 Prozent) der weltweiten Führungskräfte sehen in den steigenden Energiepreisen die größte Herausforderung für das laufende Jahr, obwohl die westlichen Länder alle Anstrengungen unternommen haben, um die Energieausgaben in den Wintermonaten zu begrenzen und die Inflation zu bekämpfen. Das ergab die Studie „Data-driven resilience: growth in times of uncertainty“ von Dun & Bradstreet Austria.



Laut der aktuellen Studie, für die 3.396 Führungskräfte aus 18 Ländern befragt wurden, ist die Besorgnis über steigende Energiepreise in Europa am größten, insbesondere in Polen, wo 60 Prozent der Befragten dies als ihre größte Herausforderung ansehen. In den Vereinigten Staaten ist dieser Wert auf ein Viertel (27 Prozent) gesunken, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die USA in ihrer Energieversorgung weitgehend autark sind.

Im Vergleich dazu erwarten mehr als ein Drittel (37 Prozent) der befragten Unternehmen, dass der allgemeine Anstieg der Geschäftskosten im Jahr 2023 akute Auswirkungen haben wird, da die Welt weiterhin die durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verluste ausgleichen muss.



Die Umfrage ergab, dass 27 Prozent der Führungskräfte die Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens in turbulenten Zeiten als „sehr widerstandsfähig“ einschätzen. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit ist es jedoch für mehr Unternehmen unerlässlich, ein höheres Maß an Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich für Wachstum und Innovation zu positionieren. In diesem Zusammenhang ist es besorgniserregend, dass 85 Prozent der Unternehmen derzeit keine Daten nutzen, um Störungen in ihrem Ökosystem zu verstehen.

