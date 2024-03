Als Verhandlungsbasis dient den Gewerkschaften Pro-GE und GPA die Jahresinflation (Februar 2023 bis Februar 2024) von 6,8 Prozent sowie der Produktivitätsanstieg.

"Die Bundesregierung lässt bei der Inflationsbekämpfung nach wie vor jedes Engagement vermissen. Nachhaltige Erhöhungen bleiben damit das einzige Mittel, die Teuerung dauerhaft abzufedern und die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhalten", betonten zuletzt die beiden Chefverhandler für die Elektroindustrie, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Den Auftakt der Frühjahrslohnrunde machen traditionell die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) sowie für die rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Papierindustrie. Eine Woche später folgt am 19. März der Verhandlungsstart für 7.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Textilindustrie, bevor am 4. April die mit rund 50.000 Beschäftigten drittgrößte Industriebranche Österreichs, die Chemische Industrie, die KV-Verhandlungen aufnimmt. Den Abschluss der industriellen Frühjahrsrunde bildet im Mai die Glasindustrie mit rund 7.000 Beschäftigten.



Auch wenn die monatlichen Teuerungsraten zuletzt etwas zurückgegangen sind, liegt die für die KV-Verhandlungen relevante Inflation im 12-Monats-Schnitt (inkl. der Schnellschätzung für Februar) noch immer bei 6,8 Prozent. Die Priorität der Gewerkschaften liegt daher in allen Bereichen auf nachhaltigen Lohn- und Gehaltserhöhungen.





Eine Abfuhr erteilen die beiden Gewerkschafter dementsprechend auch allen Vorschlägen zur Abkehr von der bewährten 'Benya-Formel'. „Alle bisherigen Vorschläge haben eines gemeinsam: Sie laufen auf massive Nachteile für die Beschäftigten hinaus", fassen Binder und Dürtscher zusammen, „Das wird's mit uns nicht spielen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen ein ordentliches reales Einkommensplus und haben sich das auch verdient.“