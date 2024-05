Der Abschluss mit einer nachhaltigen Erhöhung der Löhne und Gehälter wurde erst nach langwierigen Verhandlungen erzielt. Mit der Einigung konnte gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen in letzter Minute abgewendet werden. Damit wurde nach der Elektro- und Elektronikindustrie der zweite Abschluss im Rahmen der Industrie-Frühjahrslohnrunde erzielt.

„Der Abschluss mit einer nachhaltigen Erhöhung der Löhne und Gehälter wurde erst nach langwierigen Verhandlungen und der Erhöhung des gewerkschaftlichen Drucks und der Unterstützung der Beschäftigten möglich“, zeigten sich die Verhandler der Gewerkschaften PRO-GE und GPA zufrieden.

Für die rund 8.000 Beschäftigen steigen rückwirkend mit 1. Mai die KV-Löhne und -Gehälter um 7 Prozent, die Ist-Löhne und -Gehälter um 6,6 Prozent. Auch die Lehrlingseinkommen steigen um 7 Prozent. Zudem wurde eine Teuerungsprämie von 400 Euro vereinbart.