Wir konnten der Versuchung nicht widerstehen: Für die Covergestaltung dieser Ausgabe haben wir uns wieder einmal das illustrative Talent der Künstlichen Intelligenz Midjourney zueigen gemacht. Das Ergebnis, das unter Anleitung von buero8-Grafiker Michael Fürnsinn entstand, kann sich - wie wir finden - sehen lassen: Jene vier Innovationsmanager, die von unserem Cover strahlen, sind allesamt Schöpfer von radikal neuen Geschäftsideen. Warum für ihren Erfolg Co-Creation und Corporate Startups wichtiger sind als klassische Routinen und Hierarchien - und was ihre Chefs bei Palfinger, Stiwa, Greiner und Lenzing eigentlich von ihrer Arbeit halten - , lesen Sie in der Coverstory ab Seite 14.



Lean Management mit Nachhaltigkeitszielen anzureichern ist ein Gebot der Stunde. Doch wie lassen sich Prozesse wirkungsvoll mit dem CO₂-Fußabdruck verschränken? Dieser Frage ging IM-Autorin Julia Weinzettl in der Sonderstrecke Lean & Green nach, die Sie in dieser Ausgabe lesen. So etwa versucht die HAI Gruppe, Aluminium-Schrott aus sämtlichen Produkt-Segmenten zu recyceln. Mehr über diese und viele weitere Strategien quer durch die österreichische Industrie lesen Sie ab Seite 46.



Apropos Nachhaltigkeit: Dass Unternehmen der produzierenden Industrie auch mit Investitionen in Gebäudetechnik, grüne Industrieflächen und neue Energieformen nicht zurückhalten, lesen Sie ab Seite 52. Vom Eisspeicher bis zum Gemengevorwärmer: Die außergewöhnlichsten Projekte von Amag bis Palfinger.



Zum mittlerweile 13. Mal zeichnen Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN am 5. Oktober mit dem Titel "Fabrik des Jahres" herausragende Leistungen auf dem Shopfloor aus. Was die Evaluatoren bei den Teilnehmern Austrotherm in Purbach, Brau Union in Schwechat sowie der Egger Group in Unterradlberg erwartete und welche der Unternehmen schon heute eine "zero loss culture" verinnerlicht haben, lesen Sie im Technikteil ab Seite 32.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre unseres im Innenteil eingehefteten Magazins WIRTSCHAFTSREGION OBERÖSTERREICH. Darin erfahren Sie nicht nur, wie der oberösterreichische Zulieferbetrieb Facc im laufenden Geschäftsjahr an einer glänzenden Comebackstory schreibt. Sondern auch, wie der Automatisierungsspezialist Lenze Austria in Asten sein Produktionsvolumen um den Fakor Vier hochschrauben konnte.



Wir wünschen Ihnen viel Leservergnügen mit der vorliegenden Ausgabe!