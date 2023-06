Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Karriere jenes Mannes, der unser Cover ziert, verläuft ungewöhnlich: Nach Tätigkeit bei Microsoft in Paris und dem darauffolgenden Einstieg ins familieneigene Kabelproduktionsunternehmen GG Group entschloss sich Firmenerbe Nikolaus Griller 2018 für den Totalrückzug aus allen operativen Ämtern. Eine Grundsatzentscheidung, an der der heute 40-jährige nicht rüttelt. Und dennoch wird sich Griller im Familienbusiness mehr denn je involvieren: Als Aufsichtsrat und Leiter des Gesellschafterausschusses ist er Instanz für den Fortgang des Traditionsunternehmens, das zuletzt an allen elf Standorten Personal abbauen musste. Wie die nun laufende Restrukturierung, ein Sparplan sowie ein neues Werk in Bularien allesamt Voraussetzungen dafür sind, dass der Neustart gelingt, lesen Sie in der Titelstory ab Seite 20.



30 Prozent Produktivitätsplus - die Einschätzung, wonach Künstliche Intelligenz in der Industrie keinen Stein auf dem anderen lassen wird, kommt aus berufenem Munde: Der KI-Forscher Sepp Hochreiter hat ein Sprachmodell entwickelt, das sogar die Konkurrenz der globalen Hyperscaler in den Schatten stellt. IM-Autor Peter Oslak traf den KI-Pionier und sprach mit ihm über seinen Kampf gegen die politischen Mühlen, das riesige Potenzial von KI im Bereich der Simulationen und wie KI die Industrie in den kommenden fünf Jahren disruptiv erschüttern wird. Das Interview lesen Sie ab Seite 14.



Was leisten Beratungsunternehmen? Wie schon in den Vorjahren hat das Meinungsforschungsinstitut brandscore.at im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN den österreichischen Consultingmarkt in all seinen Facetten kartographiert und unter 250 Führungskräften der Industrie und weiteren 750 Entscheidungsträgern aller Branchen danach gefragt, wie sie die Qualität von Beratungshäusern beurteilen. Ein Fazit: Es gibt sie, die Topberater, die ihren Job exzellent verstehen. Wer in den abgefragten Kategorien von Organisationsentwicklung bis Digitalisierung vorneweg ist, lesen Sie in der Analyse von IM-Autor Piotr Dobrowolski ab Seite 32.



Abkehr von Organisationssilos, Denken in Produkten statt Projekten: Mit der Prozessphilosophie DevOps sollen Maschinenbauer erstaunliche Potenziale in der Entwicklung von digitalen Services heben können. Soweit die Theorie. Aber hält die Praxis einem Check stand? Das lesen Sie im Technikteil, der sich den agilen Softwareentwicklungsmethoden widmet. Dort erfahren Sie unter anderem, dass DevOps im Technologieunternehmen Palfinger bereits heute auf eine Kultur trifft, die Teams in den Vordergrund stellt und Ergebnisse einfordert, deren Horizont über reine Output-Messung hinaus geht. Mehr dazu ab Seite 42.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre des im Innenteil eingehefteten Sonderhefts GREEN IDEAS. Darin lesen Sie nicht nur, wie die Brau Union Österreich mit der ganzen Heineken-Familie als erstes Brauereiunternehmen weltweit bis 2030 in der Produktion CO2-neutral sein will. Sie erfahren auch, wie Österreichs Sustainability Manager ticken, welche Projekte sie in ihren Unternehmen durchbringen und warum der Job viel mehr einschließt als die korrekte Abwicklung des Nachhaltigkeitsberichts.



Wir wünschen Ihnen viel Leservergnügen mit der vorliegenden Ausgabe!