Liebe Leserin, lieber Leser!



Gerademal 108 Kilometer - einen Steinwurf - trennen die burgenländische Marktgemeinde Siegendorf von Győr. Dass der Elektronikfertiger Melecs EWS just in dieser Stunde Automotive-Produktionsprogramme aus dem Burgenland im Umfang von 50 Stellen in die westungarische Stadt verlagert, ist durchaus als Ausfluss des neuen Kostendrucks in der Zulieferindustrie zu sehen. In der vorliegenden Titelstory widmen wir uns der stockenden Antriebswende und wie diese Österreichs Zulieferer trifft. "Mit dem E-Auto-Crash haben jetzt die Wertanalytiker in den OEMs das Sagen", schreibt IM-Autor Daniel Pohselt. Mehr über die neuen Härten in der Zulieferindustrie und wie Österreichs Zulieferer dem Druck am Ende doch erstaunlich gut standhalten, lesen Sie hier oder ab Seite 10.



Welche sind die gefragtesten MBA-Anbieter Österreichs? Und wie viel darf ein MBA kosten? Das Marktforschungsinstitut Brandscore hat im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN Führungskräfte über ihre Meinung zu Executive-MBA-Anbietern und Professional MBA-Anbietern befragt und die Besten gekürt. Die Ergebnisse finden Sie von IM-Autorin Julia Weinzettl aufbereitet hier oder ab Seite 16.

Carolin Desirée Töpfer ist Unternehmerin, Digitale Nomadin, Datenschutzbeauftragte, Expertin für IT & IoT Sicherheit. Im Sommer 2020 ist sie nach Estland ausgewandert, um dort ihr Cybersecurity Startup Cyttraction zu gründen. Für die vorliegende Ausgabe geht sie der Frage nach, was wir vom Hype um Künstliche Intelligenz haben - und was ein Projekt landläufig erfolgreich macht. Mehr über die entscheidenden ersten Schritte mit AI lesen Sie in ihrem Beitrag ab Seite 19.



An einem "Sweetspot" angelangt sieht den Industrieautomatisierer B&R Jörg Theis. Wir sprachen mit dem CEO des Eggelsberger Unternehmens über Wachstum, den Wandel in der Organisations- und Führungskultur und was er vom neuen ABB-CEO Morten Wierod erwartet. Dieser werde "für Beständigkeit sorgen", glaubt Theis. Das Interview lesen Sie ab Seite 38.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.