Kann man Einfluss objektiv messen? In Zusammenarbeit mit dem Strategieberatungsunternehmen von FAS Research untersucht INDUSTRIEMAGAZIN seit nunmehr fast 20 Jahren die Beziehungsstruktur der Führungskräfte der österreichischen Wirtschaft. Wir mappen mehr als eine Million Datensätze der 5000 größten Unternehmen von rund 20.000 Personen für unser Ranking der 1000 einflussreichsten Führungskräfte – das Resultat können Sie ab Seite 16 oder hier lesen. Wenn Sie tiefer in die komplexe Landschaft des Leaderships in der heimischen Wirtschaft eintauchen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere interaktive Datenbank.



Austrotherm, Egger Group, Engel, Koenig & Bauer (AT): Vier ziemlich großartige Unternehmen rangen um den Titel Fabrik des Jahres. Bereits zum 13. Mal schrieben Fraunhofer Austria und das INDUSTRIEMAGAZIN die renommierte Auszeichnung für Produktionsunternehmen in Österreich aus. Auf Vorarlberger Boden - beim Vorjahressieger Hilti - stellten sich die Finalisten Ende September der Hearing-Jury. Wer das Rennen machte und welche Produktions- und Digitalisierungskonzepte sich durchsetzten, lesen Sie ab Seite 70.



Nur noch ein Jahr, dann tritt die neue europäische Cybersicherheitsrichtlinie NIS2 endgültig in Kraft. Warum die internationale Norm IEC 62443 als Messlatte gilt, um die notwendigen Prozesse und Methoden systematisch anzugehen, lesen Sie in der Story von IM-Autor Peter Oslak ab Seite 78. Er sprach mit TTTech-Vorstandsmitglied Thomas Berndorfer über Zertifizierung und Cyber-Resilienz der Industrie.



„Wenn ich nur ein paar Jahre zurückblicke, freue ich mich zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind“: Der Befund von Gabriele Pozzetti, AI-Experte beim Hochleistungswerkstoffhersteller Plansee, steht stellvertretend für die Industrie. KI ist - von Blum bis Schindler - in der produzierenden Industrie am Vormarsch. Welche Möglichkeiten der Einsatz in der Produktion bietet und an welchen Use Cases spektakulär geschraubt wird, lesen Sie ab Seite 82.



Besonders ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre des im Innenteil eingehefteten Sonderhefts AUTOMOTIVE. Dort lesen Sie unter anderem, wie 16 der 20 größten Automobilzulieferer zuletzt ein Plus erwirtschaften konnten.



Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der Lektüre der aktuellen Ausgabe!