Die EU-Kommission hat die Mehrheitsübernahme des heimischen Verpackungsherstellers Constantia Flexibles mit Sitz in Wien durch eine Tochter des US-Finanzinvestors One Rock Capital Partners, LLC, genehmigt. Wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, sieht sie durch den Kauf der Mehrheitsanteile keine Gefahr für den Wettbewerb.

Die französische Investmentgesellschaft Wendel SE verkauft ihren Anteil in Höhe von 61 Prozent für netto 1,097 Milliarden Euro, wie Anfang August bekannt geworden war. Der Kaufpreis von mehr als einer Milliarde Euro entspreche dem 1,94-fachen aller Investitionen, die Wendel seit 2015 in die Constantia Flexibles getätigt habe, hieß es weiter. Das Closing wird noch in diesem Jahr erwartet.