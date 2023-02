Christof Industries Global (CIG), die in der Unternehmensgruppe rund um den Grazer Anlagenbauer Christof Industries Austria als Holding agierte, ist nun zahlungsunfähig. Es gehe es um 107 Mio. Euro Passiva bei 10,6 Mio. Euro Aktiva und etwa 50 Beschäftigte, teilten AKV und KSV1870 mit. Das Unternehmen soll weitergeführt werden, Gläubigern werden 20 Prozent Quote angeboten.



Die Christof Industries Global hat in der Gruppe Finanzierungen zur Verfügung gestellt und Haftungen übernommen. Finanziert hat sie sich aus Zahlungen der Firmentöchter. Da aber nicht nur die Christof Industries Austria sondern auch die Deutschland-Tochter Oschatz Energy and Environment zahlungsunfähig sind, konnten konzernintern verrechnete Leistungen nicht bedeckt werden. Auch die Kündigung eines Großauftrags habe zu den Zahlungsproblemen beigetragen.



Das Unternehmen soll restrukturiert und fortgeführt werden. Auch ein Investor wird gesucht. Gläubiger sollen 10 Prozent nach Annahme des Sanierungsplans in Bar und weitere 10 Prozent innerhalb von zwei Jahren erhalten.

Christof Industries Global hat die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Diese Maßnahme sei eine Folge der laufenden Insolvenzverfahren, wo nun Garantien an die Holdinggesellschaft gezogen wurden. Deshalb, heißt es in einer Aussendung, sei ein Sanierungsverfahren akut notwendig geworden.



Die letzten Wochen wurde von Eigentümer- und Managementseite alles getan, um die Unternehmensgruppe erfolgreich zu stabilisieren, heißt es darin. Mit einem Sanierungsverfahren in der Holdinggesellschaft könne ein Schritt in diese Richtung gesetzt werden.



Im Zuge einer Sanierung solle die Unternehmensgruppe neu strukturiert werden: Die Christof Industries Global erbringt derzeit mit 50 Mitarbeitern Services für alle Gesellschaften und Unternehmensbereiche. Es ist geplant, in Zukunft den beteiligten Gesellschaften mehr Eigenverantwortung zu übertragen.



Christof Industries Global als Holdinggesellschaft fokussiere sich künftig in ihrer Kompetenz ausschließlich auf die Beteiligungsverwaltung und die Bereitstellung von Shared Services.

Die Christof Industries Global GmbH hält 100% an der Christof Systems GmbH, 75% an der FMT Industrieholding GmbH, 95% an der JCR Christof Consulting S.R.L., 95% an der J, Christof E&P Services S.R.L., 100% an der Oschatz Energy and Environment GmbH, 75% an der Oschatz Services & Solutions s.r.o. sowie 90% an der Oschatz Energy and Environment Co. Ltd., sowie 2 Minderheitsbeteiligungen.