Ende September beantragte die auf Anlagenbau, Industrie-Service und Umwelttechnologien spezialisierte Industriegruppe Christof Industries für ihr Tochterunernehmen Christof Industries Austria mit 350 Mitarbeitern an den Standorten Wels, Graz, Wien und Werndorf am Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren (20%-ige Quote). Als Gründe für die Sanierungsmaßnahmen führte das Unternehmen Lieferverzögerungen und Preissteigerungen an.

Wie INDUSTRIEMAGAZIN aus Unternehmenskreisen erfuhr, folgt der Christof Industries Austria nun auch die deutsche Anlagenbauschwester Oschatz Energy and Environment GmbH, deren Anteile zu 100 Prozent bei der Christof Industries Global GmbH liegen, in die Pleite. Das Ziel sei nun die Unternehmensfortführung aus dem Verfahren heraus.



Ein vorläufiger Insolvenzverwalter soll Sanierungsmöglichkeiten prüfen.



Grund sollen größere Querverstrickungen der beiden Unternehmen der Christof Industries sein: So kommen Engineeringleistungen für Großprojekte der Christof Industries Austria maßgeblich von Oschatz. Rund 100 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.



Erst 2017 wurden große Teile des insolventen Anlagenbauers aus Essen übernommen und bei Christof Industries in die neu gegründeten Oschatz Energy & Environment GmbH eingegliedert. Christof Industries hatte sich im Bieterrennen gegen eine Reihe anderer Interessenten durchgesetzt.