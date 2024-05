Die Energie Steiermark reduziert mit 1. Juli die Preise für Erdgas um 51,7 Prozent auf 5,8 ct/kWh und wird damit zum günstigsten Landesenergieunternehmen Österreichs. Ebenfalls gesenkt wird der Strompreis mit 1. August – und zwar um 10,7 Prozent auf 21,87 ct/kWh, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen erneut seine Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte: 2023 flossen insgesamt 221,3 Millionen Euro (2022: 217 Mio. Euro) in „grüne" Projekte.

So erfolgte unter anderem der Baustart für den Windpark Freiländeralm II (Gesamtprojektvolumen: 150 Millionen Euro für 17 neue Windräder), die vollständige Übernahme des Projekts „Windpark Stubalm“ und in Feldbach wird derzeit ein neues Biomasseheizwerk errichtet.



Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des 30.000 Kilometer langen Stromnetzes der Energie Steiermark sei zudem enorm: „Allein im Vorjahr wurden über 15.000 neue PV-Anlagen an unser Netz angeschlossen, das ist eine Verdoppelung des Booms von 2022", so die beiden Vorstände Purrer und Graf, Insgesamt wurde die Leistung von 18 mittleren Murkraftwerken zusätzlich eingespeist.

Bis 2030 investiert die Energie Steiermark mehr als 1,5 Milliarden Euro in den Um- und Ausbau der steirischen Netzinfrastruktur, mehr als 600 Millionen Euro fließen in den Neubau von Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen, 400 Millionen Euro in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff.