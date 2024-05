Die Ursprünge der heutigen High-Tech Schmiede gehen auf Johann Weitzer und dessen Unternehmensgründung im Jahr 1854 zurück. Heute sind die innovativen Erzeugnisse aus Graz ein wichtiger Baustein vieler Schienenfahrzeuge und damit für den internationalen Erfolg von Siemens Mobility.

Erzeugnisse aus dem Werk sind rund um den Globus im Einsatz wie etwa bei den ÖBB Railjets, den Railjets der neuen Generation, den neuen Nachtreisezügen, oder den ICEs der Deutschen Bahn DB. In zahlreichen Nah- und Regionalzügen in ganz Europa finden sich die Fahrwerke aus Graz, sie sind außerdem einer der Schlüssel für den Erfolg der mehr als 2.000 verkauften Vectron-Loks. Auch in U-Bahnen und Straßenbahnen der Metropolen Wien, München, London, Berlin, Oslo, Singapur oder Bangkok trifft man Erzeugnisse aus der Steiermark.



Aktueller Fokus in der Produktion sowie Forschung in Graz liegt auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung: Rund 270 Ingenieurinnen und Ingenieure forschen und entwickeln an Lösungen der Zukunft.